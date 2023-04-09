Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП
В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман, занимавшаяся озвучкой иностранных фильмов и сериалов. Об этом сообщают СМИ.
Авария произошла 8 апреля на Загородном проспекте. Женщина стояла на остановке, в нее въехал общественный транспорт.
Шульман госпитализировали с открытым переломом таза, переломом левого бедра, травмой груди и живота. Она скончалась в 6:45 утра 9 апреля. Завтра актрисе исполнилось бы 54 года.
За свою карьеру Шульман озвучила около 700 картин, включая «Человек-паук», «В поисках Немо», «Казино Рояль» и другие.
Уволенного из МХТ имени Чехова и уехавшего во Францию актера Дмитрия Назарова оштрафовали по делу о дискредитации российской армии. Ему выписали штраф в 50 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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