Актриса дубляжа Елена Шульман погибла после ДТП

Авария произошла 8 апреля на Загородном проспекте. Женщина стояла на остановке, в нее въехал общественный транспорт.

Шульман госпитализировали с открытым переломом таза, переломом левого бедра, травмой груди и живота. Она скончалась в 6:45 утра 9 апреля. Завтра актрисе исполнилось бы 54 года.

За свою карьеру Шульман озвучила около 700 картин, включая «Человек-паук», «В поисках Немо», «Казино Рояль» и другие.

Уволенного из МХТ имени Чехова и уехавшего во Францию актера Дмитрия Назарова оштрафовали по делу о дискредитации российской армии. Ему выписали штраф в 50 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

