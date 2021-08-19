ДТП в Новосибирске: четверо погибших

ДТП случилось минувшей ночью в 01:50 на 1433 км автодороги Р-254, где водитель Scania, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, столкнулся с попутным автомобилем Toyota Camry, после чего Toyota столкнулась с попутным грузовиком Mercedes, который остановился в месте проведения дорожных работ.

В результате происшествия на месте погибли четыре человека, среди них — водитель легковушки.

Ранее в Ивановской области легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей.