ДТП в Новосибирске: четверо погибших
В Новосибирской области произошло столкновение двух попутных грузовиков и легковой машины Toyota Camry, которую зажало между ними, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП случилось минувшей ночью в 01:50 на 1433 км автодороги Р-254, где водитель Scania, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, столкнулся с попутным автомобилем Toyota Camry, после чего Toyota столкнулась с попутным грузовиком Mercedes, который остановился в месте проведения дорожных работ.
В результате происшествия на месте погибли четыре человека, среди них — водитель легковушки.
Ранее в Ивановской области легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей.
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