Под Ивановом в ДТП с микроавтобусом пострадали 10 человек
Вблизи деревни Кукарино в Ивановской области столкнулись следовавший из Владимира в Кострому рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в месте проведения дорожных работ водитель Kia Rio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «ГАЗелью», в которой находились 16 человек.
«В результате ДТП Пострадали 10 человек, в том числе пять детей», - уточнили в пресс-службе.
Ранее на дороге М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик c полуприцепом. В результате ДТП пострадали 22 человека, 16 были госпитализированы.
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