СМИ: автомобиль актёра Долинского попал в ДТП

Супруга актёра Владимира Долинского попала в ДТП, которое произошло на Большой Дорогомиловской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, столкновение четырёх автомобилей произошло из-за приступа эпилепсии у одного из водителей. Сообщается об одном пострадавшем.

Ранее стало известно, что актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП в Москве, номинировали на премию «Ника» в категории «Лучшая роль второго плана» за работу в картине Андрея Смирнова «Француз».