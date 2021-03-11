СМИ: автомобиль актёра Долинского попал в ДТП
Супруга актёра Владимира Долинского попала в ДТП, которое произошло на Большой Дорогомиловской улице в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, столкновение четырёх автомобилей произошло из-за приступа эпилепсии у одного из водителей. Сообщается об одном пострадавшем.
Ранее стало известно, что актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП в Москве, номинировали на премию «Ника» в категории «Лучшая роль второго плана» за работу в картине Андрея Смирнова «Француз».
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