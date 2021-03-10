Пять машин столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве
Пять автомобилей столкнулись на Третьем транспортом кольце на Рижском эстакаде в столице. Об этом сообщается в телеграмм-канале Дептранса Москвы.
Уточняется, что среди участников ДТП также автомобиль такси. По данным ведомства, в результате аварии было затруднено движение на 3 км в направлении Русаковской эстакады. В настоящее время дорога освобождена.
Ранее президент России Владимир Путин наделил ГИБДД обязанностью осуществления госконтроля за организацией и проведением технического осмотра машин, фактически вернув инспекции полномочия, которые были у неё до 2012 года. Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН высказал мнение, что новый порядок контроля за техосмотром возродит былые традиции, сопровождавшиеся, в том числе, взяточничеством.
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