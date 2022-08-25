Двое россиян серьезно пострадали в ДТП в Абхазии

ДТП произошло в городе Гагра (Абхазия), в результате чего серьезные травмы получили двое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

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Оба пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу.

Отмечается, что столкнулись три автомобиля. Среди тяжело пострадавших также гражданин Абхазии. Кроме того, не менее 10 человек получили легкие ушибы.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТП
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