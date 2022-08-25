Двое россиян серьезно пострадали в ДТП в Абхазии
25 августа 202220:43
ДТП произошло в городе Гагра (Абхазия), в результате чего серьезные травмы получили двое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.
Оба пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу.
Отмечается, что столкнулись три автомобиля. Среди тяжело пострадавших также гражданин Абхазии. Кроме того, не менее 10 человек получили легкие ушибы.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru