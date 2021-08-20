ДТП в Екатеринбурге: один человек погиб и один пострадал
Один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП в Екатеринбурге, передает «E1.RU».
Авария случилась в ночь на 20 августа на улице Сулимова. Женщина за рулем Renault на большой скорости врезалась в «КамАЗ», который мыл парковку. В результате автовладелица впала в кому. Пассажир иномарки, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте.
Водителя «КамАЗа» проверили на состояние алкогольного опьянения, он оказался трезв.
Ранее в Каменске-Уральском в результате автоаварии погибли женщина 1952 года рождения и ее 8-летняя внучка.
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