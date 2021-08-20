ДТП в Екатеринбурге: один человек погиб и один пострадал

Авария случилась в ночь на 20 августа на улице Сулимова. Женщина за рулем Renault на большой скорости врезалась в «КамАЗ», который мыл парковку. В результате автовладелица впала в кому. Пассажир иномарки, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте.

Водителя «КамАЗа» проверили на состояние алкогольного опьянения, он оказался трезв.

Ранее в Каменске-Уральском в результате автоаварии погибли женщина 1952 года рождения и ее 8-летняя внучка.

