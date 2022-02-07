В Дагестане четыре человека пострадали с ДТП со «скорой»

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Махачкале (Дагестан), в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Машина скорой столкнулась с легковым автомобилем. Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу.

По данным агентства, среди пострадавших два медика скорой. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.



Ранее 7 февраля стало известно, что водитель рейсового автобуса в Калининграде, попавшего в ДТП, в котором погибли шесть человек, приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.