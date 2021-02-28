ДТП с грузовиком в Дагестане: двое погибших

В Карабудахкентском районе Дагестана «КамАЗ» столкнулся с четырьмя легковушками, сообщает пресс-служба МВД региона.

Авария случилась на 841-м километре автодороги «Кавказ». «КамАЗ» столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «ВАЗ-2107» и еще с тремя транспортными средствами.

При ДТП в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали

В результате происшествия два человека скончались, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

На днях на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии столкнулись 39 автомобилей. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Причиной аварии мог стать сильный боковой ветер и плохая видимость. В результате водители 20 машин не сумели справиться с управлением.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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