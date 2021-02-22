При ДТП в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали

Один человек погиб и девять пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Канск - Абакан - Богучаны в Красноярском крае, пишет RT со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по региону.

От полученных травм на месте происшествия скончался водитель легкового транспортного средства. Погибший был пристегнут ремнем безопасности.

Четверо пассажиров микроавтобуса были госпитализированы, еще пять человек обратились за помощью к медикам.

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Уголовное дело по факту происшествия возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК).



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Красноярский КрайДТП
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