При ДТП в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали
Один человек погиб и девять пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Канск - Абакан - Богучаны в Красноярском крае, пишет RT со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по региону.
От полученных травм на месте происшествия скончался водитель легкового транспортного средства. Погибший был пристегнут ремнем безопасности.
Четверо пассажиров микроавтобуса были госпитализированы, еще пять человек обратились за помощью к медикам.
Уголовное дело по факту происшествия возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Число зарегистрированных в Казахстане случаев COVID-19 составило 208 117
- Аналитики назвали сроки путешествий россиян в 2020 году
- При ДТП в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали
- США продолжат «решительные действия» в отношении причастных к разгону протестов в Мьянме
- Boeing рекомендовала всем авиакомпаниям приостановить полеты на Boeing 777
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru