СК возбудил уголовное дело после гибели в Турции туристов из Самарской области
Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» возбуждено после гибели российских туристов в Турции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В сообщении говорится, что в настоящее время ведомство готовит запрос о правовой помощи в компетентные органы Турции, а также контролирует возвращение россиян на родину, после чего «незамедлительно будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий».
Трагедия произошла вечером 2 августа. По версии следствия, водитель туристического автобуса, перевозивший российских туристов из Самарской области, совершил аварию, в результате которой три человека погибли и ещё 19 пострадали, сообщает телеканал «360».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьям погибших и пострадавших будет выплачена компенсация.
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