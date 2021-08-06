СК возбудил уголовное дело после гибели в Турции туристов из Самарской области

Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» возбуждено после гибели российских туристов в Турции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В сообщении говорится, что в настоящее время ведомство готовит запрос о правовой помощи в компетентные органы Турции, а также контролирует возвращение россиян на родину, после чего «незамедлительно будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий».

Трагедия произошла вечером 2 августа. По версии следствия, водитель туристического автобуса, перевозивший российских туристов из Самарской области, совершил аварию, в результате которой три человека погибли и ещё 19 пострадали, сообщает телеканал «360».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьям погибших и пострадавших будет выплачена компенсация.

