Бастрыкин заинтересовался делом о массовом ДТП на ТТК в Москве

Из-за широкого общественного резонанса и для установления всех обстоятельств ДТП председатель СК поручил обратиться в прокуратуру, чтобы расследованием занялся центральный аппарат.

Напомним, ДТП случилось 21 декабря на внешней стороне ТТК в районе Кутузовского тоннеля. По предварительной версии, виновником аварии стал пьяный водитель. Он отправлен на медицинское освидетельствование.

