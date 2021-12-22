Бастрыкин заинтересовался делом о массовом ДТП на ТТК в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать материалы дела о массовой дорожной аварии в Москве из полиции в СК, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.
Из-за широкого общественного резонанса и для установления всех обстоятельств ДТП председатель СК поручил обратиться в прокуратуру, чтобы расследованием занялся центральный аппарат.
Напомним, ДТП случилось 21 декабря на внешней стороне ТТК в районе Кутузовского тоннеля. По предварительной версии, виновником аварии стал пьяный водитель. Он отправлен на медицинское освидетельствование.
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