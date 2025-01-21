Дроны ВСУ снова атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины предприняли новые попытки атаковать территорию Белгородской области. Люди не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что несколько дронов были уничтожены над Белгородским районом. При падении обломков в поселке Дубовое произошло возгорание крыши частного дома, а также гаража. Огонь оперативно потушен. В населенном пункте повреждены легковая машина и инвентарь коммерческого объекта.

Смоленский губернатор сообщил о 17 ликвидированных над областью дронах

Кроме того, беспилотник атаковал село Таврово, там повреждена стена частного дома. Еще два дрона залетели в Шебекинский городской округ. Один из них при падении повредил крышу многоквартирного дома и остекление балкона. В селе Вознесеновка выбиты окна, посечены кровли и заборы двух частных домов.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее 21 января Гладков подтвердил атаки БПЛА в сёлах Ясные Зори (Белгородский район) и Борисовка (Волоконовский район). Кроме того, артиллеристскому удару подверглись город Шебекино и хутор Балки. Люди также не пострадали.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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