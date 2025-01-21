Дроны ВСУ снова атаковали Белгородскую область

Кроме того, беспилотник атаковал село Таврово, там повреждена стена частного дома. Еще два дрона залетели в Шебекинский городской округ. Один из них при падении повредил крышу многоквартирного дома и остекление балкона. В селе Вознесеновка выбиты окна, посечены кровли и заборы двух частных домов.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее 21 января Гладков подтвердил атаки БПЛА в сёлах Ясные Зори (Белгородский район) и Борисовка (Волоконовский район). Кроме того, артиллеристскому удару подверглись город Шебекино и хутор Балки. Люди также не пострадали.

