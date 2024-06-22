Дроны ВСУ попытались атаковать военный объект в Смоленской области
22 июня 202409:28
Украинские военные попытались атаковать дронами военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
«Ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов... в Смоленском районе», — написал губернатор в Telegram.
Средства ПВО уничтожили все беспилотники, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией Смоленской области сбили два дрона ВСУ самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru