Дроны ВСУ попытались атаковать военный объект в Смоленской области

Украинские военные попытались атаковать дронами военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов... в Смоленском районе», — написал губернатор в Telegram.

Средства ПВО уничтожили все беспилотники, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией Смоленской области сбили два дрона ВСУ самолетного типа.

