Дроны ВСУ атаковали Смоленск

Один из беспилотников Украины попал в жилой дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе Смоленска, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам очевидцев, дрон врезался в крышу здания, началось возгорание.

Взрывной волной выбило окна на последнем этаже. По предварительным данным, пострадавших нет.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СмоленскБеспилотникиВСУ

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