Дроны-камикадзе повторно атаковали белгородское село Вознесеновка

Беспилотники-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Пострадавших в результате атаки нет. На территории сельскохозяйственного предприятия зафиксированы незначительные повреждения.

Ранее при атаке Вознесеновки получили повреждения хозяйственная постройка и магазин.

Украинские войска 30 апреля обстреляли село Старый Хутор Белгородской области. Из-за повреждения линии электропередачи местные жители временно остались без света, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБелгородская область

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