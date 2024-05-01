Дроны-камикадзе повторно атаковали белгородское село Вознесеновка
Беспилотники-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших в результате атаки нет. На территории сельскохозяйственного предприятия зафиксированы незначительные повреждения.
Ранее при атаке Вознесеновки получили повреждения хозяйственная постройка и магазин.
Украинские войска 30 апреля обстреляли село Старый Хутор Белгородской области. Из-за повреждения линии электропередачи местные жители временно остались без света, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оскорблявшую русских стримершу из Краснодара оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
- Дроны-камикадзе повторно атаковали белгородское село Вознесеновка
- Группа «Кино» отказалась от перезаписи альбомов «Ночь» и «Звезда по имени Солнце»
- Силы ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников
- В Германии подожгли летний домик главы концерна Rheinmetall
- В Свердловской области арестовали замминистра энергетики и ЖКХ Кислицына
- Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $85 впервые с 15 марта
- Умер звукорежиссер и продюсер Андрей Тропилло
- В СНТ в Забайкальском крае загорелись 30 дачных домов
- В Киргизии не будут проводить шествие «Бессмертного полка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru