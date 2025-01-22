Дроны атаковали два предприятия в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали два предприятия в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаке в Шебекино были повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства, а на предприятии в селе Беленькое Борисовского района - оборудование.
«Предварительно, пострадавших нет», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в селе Беловское Белгородского района автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru