Дроны атаковали два предприятия в Белгородской области

По его словам, в результате атаке в Шебекино были повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства, а на предприятии в селе Беленькое Борисовского района - оборудование.

«Предварительно, пострадавших нет», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в селе Беловское Белгородского района автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

