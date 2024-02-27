Дрон ВСУ ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке
Украинский беспилотник ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке. Об этом заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По словам чиновника, ударный дрон ВСУ совершил атаку ночью.
«К счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты — пострадал», — написал Алексеенко в Telegram-канале.
Как отметил глава правительства, ведется восстановление поврежденных зданий.
Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль у частного жилого дома в Шебекине Белгородской области, напоминает «Свободная пресса». Никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru