Дрон ВСУ ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке

По словам чиновника, ударный дрон ВСУ совершил атаку ночью.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты — пострадал», — написал Алексеенко в Telegram-канале.

Как отметил глава правительства, ведется восстановление поврежденных зданий.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль у частного жилого дома в Шебекине Белгородской области, напоминает «Свободная пресса». Никто не пострадал.

