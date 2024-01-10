Дрон ВСУ сбили над Волгоградской областью

Над Волгоградской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Минобороны РФ: Четыре дрона ВСУ сбили над Курской областью, еще два - над Орловской

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Объекты инфраструктуры также не получили повреждений.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУВолгоградская ОбластьБеспилотникиПВО

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