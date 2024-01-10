Дрон ВСУ сбили над Волгоградской областью
10 января 202416:16
Над Волгоградской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Объекты инфраструктуры также не получили повреждений.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru