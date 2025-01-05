Дрон ВСУ ранил семилетнего ребенка под Ростовом

Пострадавшего мальчика госпитализировали в БСМП в Таганроге. Врачи оказали ему необходимую помощь, жизни ребенка ничего не угрожает. Ситуацию взял на контроль заместитель главы региона Андрей Пучков.



В ночь на 5 января, как докладывало Минобороны России, над российскими регионами сбили 61 украинский беспилотник. 37 из них уничтожили над Ростовской областью.



Юрий Слюсарь уточнял, что из-за падения обломков беспилотников в Таганроге и селе Новобессергеновка повреждения получили жилые дома и автомобили. Позднее он также сообщал, что дроны сбили в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

