Дрон ВСУ ранил семилетнего ребенка под Ростовом
В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадал маленький ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Дрон ранил семилетнего мальчика в Неклиновском районе. Ребенок находился в доме, на который упали обломки беспилотника.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в БСМП в Таганроге. Врачи оказали ему необходимую помощь, жизни ребенка ничего не угрожает. Ситуацию взял на контроль заместитель главы региона Андрей Пучков.
В ночь на 5 января, как докладывало Минобороны России, над российскими регионами сбили 61 украинский беспилотник. 37 из них уничтожили над Ростовской областью.
Юрий Слюсарь уточнял, что из-за падения обломков беспилотников в Таганроге и селе Новобессергеновка повреждения получили жилые дома и автомобили. Позднее он также сообщал, что дроны сбили в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru