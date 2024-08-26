Дрон ВСУ попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

Над Брянской и Ярославской областями сбили два украинских БПЛА

По словам губернатора, БПЛА пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу.

«На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул Евраев.

Глава региона добавил, что на месте инцидента находятся экстренные службы, отмечает Ura.ru.

Ранее Минобороны сообщило, что утром 26 августа над Ярославской областью был сбит дрон ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:НПЗБеспилотникиЯрославльЯрославская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры