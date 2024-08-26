Дрон ВСУ попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
26 августа 202410:40
Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.
По словам губернатора, БПЛА пытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу.
«На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул Евраев.
Глава региона добавил, что на месте инцидента находятся экстренные службы, отмечает Ura.ru.
Ранее Минобороны сообщило, что утром 26 августа над Ярославской областью был сбит дрон ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru