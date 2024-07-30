Дрон ВСУ атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР

Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

Два ребенка пострадали при украинском обстреле Белгородской области

По его словам, в результате украинского обстрела погибла вагоновожатая, еще два человека получили ранения.

Ранее в результате обстрела в городе Шебекино Белгородской области пострадала пожилая женщина, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБеспилотникиДНРПогибшие

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