Дрон ВСУ атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР
30 июля 202408:53
Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, в результате украинского обстрела погибла вагоновожатая, еще два человека получили ранения.
Ранее в результате обстрела в городе Шебекино Белгородской области пострадала пожилая женщина, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru