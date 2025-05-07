Дрон ВСУ атаковал «скорую» в Херсонской области

Украинский беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи в Алешках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ нанесли 66 ударов по приграничью Брянской области за сутки

По его словам, во время атаки «скорая» находилась на территории Центральной районной больницы.

В результате атаки дрона пострадал фельдшер - у него легкая контузия. Никто не погиб.

Ранее при артиллерийском обстреле центра Горловки пострадали 16 человек, в том числе годовалый ребенок, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: глава Херсонской области Владимир Сальдо
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