Дрон ВСУ атаковал «скорую» в Херсонской области
7 мая 202514:15
Украинский беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи в Алешках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, во время атаки «скорая» находилась на территории Центральной районной больницы.
В результате атаки дрона пострадал фельдшер - у него легкая контузия. Никто не погиб.
Ранее при артиллерийском обстреле центра Горловки пострадали 16 человек, в том числе годовалый ребенок, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru