Дрон ВСУ атаковал село Вознесеновка под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что беспилотник рухнул и сдетонировал.

«В результате... поврежден фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля», — написал губернатор.

Гладков уточнил, что пострадавших нет. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Шебекинском округе два беспилотника ВСУ атаковали автобус и микроавтобус, пострадали два человека, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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