Дрон ВСУ атаковал село Вознесеновка под Белгородом
10 апреля 202412:37
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что беспилотник рухнул и сдетонировал.
«В результате... поврежден фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля», — написал губернатор.
Гладков уточнил, что пострадавших нет. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.
Ранее в Шебекинском округе два беспилотника ВСУ атаковали автобус и микроавтобус, пострадали два человека, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дрон ВСУ атаковал село Вознесеновка под Белгородом
- Возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал
- Пуск ракеты «Ангара-А5» вновь отменили
- Вертолет Ми-24 рухнул в Черное море
- Прокурор оспорил условный срок для водителя, сбившего поэта Рубинштейна
- В Донском войске отреагировали на обыски в музее о казаках-борцах с большевиками
- В Запорожье задержали готовившего теракт агента СБУ
- «Мастер и Раскольников»: Булгаков и Достоевский оказались любимцами школьников
- В ходе рейда против незаконной миграции в Москве выявили больше 6 тысяч нарушений
- «Просто шок»: Режиссер рассказала о реакции в Италии на фильм про Донбасс
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru