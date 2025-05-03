Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Скончался один из пострадавших при обстреле рынка в Алешках

В результате украинской атаки загорелись купола храма.

По словам главы региона, огонь удалось остановить.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 139 беспилотниками Белгородскую область за сутки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБелгородская область

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