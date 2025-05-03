Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области
3 мая 202513:24
Украинский беспилотник атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате украинской атаки загорелись купола храма.
По словам главы региона, огонь удалось остановить.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 139 беспилотниками Белгородскую область за сутки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru