Скончался один из пострадавших при обстреле рынка в Алешках

По его словам, общее число раненых и погибших составило 12 человек. Один из них умер по дороге в больницу.

«Четверо в тяжёлой степени тяжести доставляются в Скадовскую ЦРБ, шесть человек — в средней степени тяжести», - добавил он.

Ранее власти Алёшкинского муниципального округа объявили трёхдневный траур по погибшим в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

