Скончался один из пострадавших при обстреле рынка в Алешках
Один из пострадавших в результата обстрела рынка в Алёшках Херсонской области скончался. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампредседателя правительства области Сергей Черевко.
По его словам, общее число раненых и погибших составило 12 человек. Один из них умер по дороге в больницу.
«Четверо в тяжёлой степени тяжести доставляются в Скадовскую ЦРБ, шесть человек — в средней степени тяжести», - добавил он.
Ранее власти Алёшкинского муниципального округа объявили трёхдневный траур по погибшим в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru