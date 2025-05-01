Скончался один из пострадавших при обстреле рынка в Алешках

Один из пострадавших в результата обстрела рынка в Алёшках Херсонской области скончался. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампредседателя правительства области Сергей Черевко.

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По его словам, общее число раненых и погибших составило 12 человек. Один из них умер по дороге в больницу.

«Четверо в тяжёлой степени тяжести доставляются в Скадовскую ЦРБ, шесть человек — в средней степени тяжести», - добавил он.

Ранее власти Алёшкинского муниципального округа объявили трёхдневный траур по погибшим в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: SALDO_VGA / Telegram
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