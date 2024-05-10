Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Ольха»

Два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

«Около 9.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы... "Ольха"», — подчеркнули в министерстве.

Реактивные снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьМинобороны

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