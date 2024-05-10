Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Ольха»
10 мая 202411:10
Два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 9.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы... "Ольха"», — подчеркнули в министерстве.
Реактивные снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были перехвачены две воздушные цели, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru