Дрон вертолетного типа упал на кладбище ЗелАО
24 июля 202309:31
Беспилотник вертолетного типа рухнул в Зеленоградском округе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По информации агентства, дрон рухнул на территории центрального кладбища.
Уточняется, что БПЛА был без взрывчатки, а в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. По данным RT, один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru