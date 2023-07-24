Дрон вертолетного типа упал на кладбище ЗелАО

По информации агентства, дрон рухнул на территории центрального кладбища.

Уточняется, что БПЛА был без взрывчатки, а в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. По данным RT, один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

