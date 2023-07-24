Дрон вертолетного типа упал на кладбище ЗелАО

Беспилотник вертолетного типа рухнул в Зеленоградском округе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По информации агентства, дрон рухнул на территории центрального кладбища.

Уточняется, что БПЛА был без взрывчатки, а в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. По данным RT, один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПроисшествиеБеспилотникиМосква

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