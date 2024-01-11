Дрон сбили над Калужской областью
11 января 202417:25
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, сбитый дрон упал недалеко от автомобильной дороги М-3.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru