Дрон сбили над Калужской областью

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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По его словам, сбитый дрон упал недалеко от автомобильной дороги М-3.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиКалужская ОбластьПВО

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