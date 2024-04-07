В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа
В Брянской области пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
По его словам, беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в Суземском районе. Пострадавших и разрушений нет.
На месте работают экстренные службы. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО.
За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 293 украинских БПЛА. Также уничтожено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» вернул лидерство в РПЛ после победы над «Балтикой»
- СМИ: звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов
- Тишковец: на следующей неделе в Москву придет июньское тепло
- Буданов признал хорошую защищенность Крымского моста
- Турист из России погиб на турецком курорте Анталья
- В Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских
- Росатом: три сотрудника ЗАЭС пострадали при украинской атаке
- Над Белгородской и Брянской областями сбили 15 украинских беспилотников
- Зеленский заявил о неминуемом поражении Украины без американской помощи
- В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru