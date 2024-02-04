Дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Старый Хутор

Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Программа «Семейная ипотека» будет продлена в РФ

Существенные успехи были достигнуты в РФ в области борьбы с болезнями сосудов и сердца, а также с онкологическими заболеваниями

Ректор ГИТИСа Заславский посоветовал новому главному режиссеру Малого театра Дубровскому, по сути, ничего не менять