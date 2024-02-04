Дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Старый Хутор

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Село в Белгородской области атаковал дрон-камикадзе

В результате детонации пострадавших нет. Повреждены гараж и забор одного частного домовладения.

«Оперативные службы работают на месте», - сообщил губернатор.

В воскресенье украинский беспилотник атаковал поселок Теткино Курской области. Повреждения получили инфраструктурные объекты связи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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