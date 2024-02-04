Дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Старый Хутор
4 февраля 202414:06
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате детонации пострадавших нет. Повреждены гараж и забор одного частного домовладения.
«Оперативные службы работают на месте», - сообщил губернатор.
В воскресенье украинский беспилотник атаковал поселок Теткино Курской области. Повреждения получили инфраструктурные объекты связи, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru