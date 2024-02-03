Село в Белгородской области атаковал дрон-камикадзе
Село Долгое Валуйского городского округа атаковал украинский дрон-камикадзе, пострадавших нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», - заявил глава региона в своем Telegram-канале 3 февраля.
Также украинская сторона обстреляла поселок Задорожный Краснояружского района. Обошлось без пострадавших.
«Различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях: в одном доме пробита крыша и выбиты окна, во втором - выбиты окна и посечен фасад. Есть повреждение линии электропередачи», - пояснил Гладков.
От электроснабжения отключены абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье.
На месте работают аварийные службы, которые согласовывают свои действия с Министерством обороны РФ.
Ранее в ночь на субботу, 3 февраля, Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник самолетного типа сбили в Новооскольском городском округе Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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