Село в Белгородской области атаковал дрон-камикадзе

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», - заявил глава региона в своем Telegram-канале 3 февраля.

Также украинская сторона обстреляла поселок Задорожный Краснояружского района. Обошлось без пострадавших.

«Различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях: в одном доме пробита крыша и выбиты окна, во втором - выбиты окна и посечен фасад. Есть повреждение линии электропередачи», - пояснил Гладков.

От электроснабжения отключены абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье.

На месте работают аварийные службы, которые согласовывают свои действия с Министерством обороны РФ.

Ранее в ночь на субботу, 3 февраля, Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник самолетного типа сбили в Новооскольском городском округе Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».