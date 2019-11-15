Доцента-потрошителя переводят в «Кресты»

По словам защитника, некоторое время его подзащитный будет проходить карантин, после чего его определят в общую камеру.

Сегодня 63-летнего Соколова доставили в его жилище на набережной Мойки для следственных действий. При этом экс-доцент был облачен в бронежилет и каску.

Ранее суд арестовал обвиняемого на два месяца.

