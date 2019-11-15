Доцента-потрошителя переводят в «Кресты»
Бывший доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты». Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат историка-потрошителя Александр Почуев.
По словам защитника, некоторое время его подзащитный будет проходить карантин, после чего его определят в общую камеру.
Сегодня 63-летнего Соколова доставили в его жилище на набережной Мойки для следственных действий. При этом экс-доцент был облачен в бронежилет и каску.
Ранее суд арестовал обвиняемого на два месяца.
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