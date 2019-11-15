Доцента-потрошителя переводят в «Кресты»

15 ноября 201919:44

Бывший доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведён из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты». Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат историка-потрошителя Александр Почуев.

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По словам защитника, некоторое время его подзащитный будет проходить карантин, после чего его определят в общую камеру.

Сегодня 63-летнего Соколова доставили в его жилище на набережной Мойки для следственных действий. При этом экс-доцент был облачен в бронежилет и каску.

Ранее суд арестовал обвиняемого на два месяца.

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ФОТО: Соцсети
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