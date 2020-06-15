Доцент-расчленитель Соколов отказался от адвоката Почуева
Известный историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, отказался от услуг своих адвокатов.
«Подчеркиваю свое уважение к Александру Михайловичу Почуеву, но сейчас я бы хотел, чтобы моими адвокатом был Сергей Лукьянов», - сказал Соколов в ходе заседания Санкт-Петербургского городского суда.
Также историк отказался и от услуги адвоката Екатерины Осадчук. Следующее заседание по громкому делу состоится 22 июня, отмечает Газета.ру
Утром 9 ноября 2019 года 63-летнего бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. Останки принадлежали Ещенко, с которой он расправился ранее в своей квартире.
Сам Соколов ранее пообещал родственникам убитой, что передаст им доходы от своей книги о Наполеоне в качестве компенсации, передает Ura.ru
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