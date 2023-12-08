Доставленные в Москву из Брянска раненые дети удовлетворительно перенесли полёт

Двое детей, которые получили ранения при стрельбе в брянской гимназии № 5, удовлетворительно перенесли перелёт в Москву, куда их доставили для лечения, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Устроившая стрельбу школьница вела Telegram-канал

Отмечается, что двое детей находятся в тяжёлом. Их эвакуировали в федеральный центр.

Стрельбу в гимназии устроила восьмиклассница – она убила свою 14-летнюю сверстницу, а затем совершила суицид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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