Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для эвакуации раненых при стрельбе в школе

Вертолёт Ми-8 МЧС прилетел в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в гимназии в больницы Москвы. Как сообщает ведомство, специальный борт оборудован медицинским модулем. Во время полёта раненых будут сопровождать медики.

На месте в Брянске работают сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС. Они предоставляют требуемую поддержку как самим пострадавшим, так и их родственникам.

Выяснилось, как стрелявшая школьница в Брянске пронесла ружьё

Стрельбу в гимназии устроила утром восьмиклассница – она убила свою 14-летнюю сверстницу, а затем совершила суицид. Стрелявшая сумела пронести в учебное заведение зарегистрированное ружьё своего отца.

Пострадали пять человек. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сначала версией поступка школьницы назвали травлю одноклассниками. Однако затем появились утверждения, что она «не поделила» мальчика с другой ученицей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:СтрельбаБрянскВертолет

Горячие новости

Все новости

партнеры