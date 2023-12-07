Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для эвакуации раненых при стрельбе в школе

Вертолёт Ми-8 МЧС прилетел в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в гимназии в больницы Москвы. Как сообщает ведомство, специальный борт оборудован медицинским модулем. Во время полёта раненых будут сопровождать медики.

На месте в Брянске работают сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС. Они предоставляют требуемую поддержку как самим пострадавшим, так и их родственникам.