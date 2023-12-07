Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для эвакуации раненых при стрельбе в школе
Вертолёт Ми-8 МЧС прилетел в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в гимназии в больницы Москвы. Как сообщает ведомство, специальный борт оборудован медицинским модулем. Во время полёта раненых будут сопровождать медики.
На месте в Брянске работают сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС. Они предоставляют требуемую поддержку как самим пострадавшим, так и их родственникам.
Стрельбу в гимназии устроила утром восьмиклассница – она убила свою 14-летнюю сверстницу, а затем совершила суицид. Стрелявшая сумела пронести в учебное заведение зарегистрированное ружьё своего отца.
Пострадали пять человек. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сначала версией поступка школьницы назвали травлю одноклассниками. Однако затем появились утверждения, что она «не поделила» мальчика с другой ученицей.
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