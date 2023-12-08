Устроившая стрельбу школьница вела Telegram-канал
8 декабря 202300:01
Устроившая стрельбу в брянской гимназии школьница вела Telegram-канал, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ее знакомых.
Несовершеннолетняя вела в мессенджере дневник, в котором выражала ненависть к своим одноклассникам, а также планировала вооруженное нападение на них.
Стрельбу в гимназии устроила утром восьмиклассница – она убила свою 14-летнюю сверстницу, а затем совершила суицид. В Брянск прибыл вертолёт Ми-8 МЧС для эвакуации пострадавших при стрельбе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru