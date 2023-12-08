Устроившая стрельбу школьница вела Telegram-канал

Устроившая стрельбу в брянской гимназии школьница вела Telegram-канал, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ее знакомых.

Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для эвакуации раненых при стрельбе в школе

Несовершеннолетняя вела в мессенджере дневник, в котором выражала ненависть к своим одноклассникам, а также планировала вооруженное нападение на них.

Стрельбу в гимназии устроила утром восьмиклассница – она убила свою 14-летнюю сверстницу, а затем совершила суицид. В Брянск прибыл вертолёт Ми-8 МЧС для эвакуации пострадавших при стрельбе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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