Устроившая стрельбу школьница вела Telegram-канал

Несовершеннолетняя вела в мессенджере дневник, в котором выражала ненависть к своим одноклассникам, а также планировала вооруженное нападение на них.

Стрельбу в гимназии устроила утром восьмиклассница – она убила свою 14-летнюю сверстницу, а затем совершила суицид. В Брянск прибыл вертолёт Ми-8 МЧС для эвакуации пострадавших при стрельбе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

