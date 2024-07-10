Дорога провалилась в центре Сургута

Дорожное покрытие провалилось на центральной площади Сургута утром 10 июля. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы администрации города.

В Азове Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

По словам представителей администрации, на месте инцидента трудится аварийная бригада СГМУП «Горводоканал». Сейчас сотрудники службы откачали воду и разместили временное ограждение по периметру ямы.

Что стало причиной происшествия, пока установить не удалось. Отключение воды в близлежащих домах производиться не будет.

Ранее пять школьников в Ивановской области получили ожоги, провалившись в кипяток на тротуаре, который обвалился из-за аварии трубопровода.

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ФОТО: РИА Новости
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