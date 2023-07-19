Дорога провалилась после мощного взрыва в Йоханнесбурге в ЮАР
19 июля 202321:18
Мощный взрыв прогремел в центре одного из крупнейших городов ЮАР — Йоханнесбурга, сообщила местная радиостанция SABC.
По данным СМИ, часть оживленной дороги в деловом квартале мегаполиса ушла под землю. На месте происшествия работаю спасатели. Предположительно, взрыв произошел из-за утечки газа.
По последней информации, за помощью никто не обращался.
Ранее шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка
- Решетников: в России есть кому создавать решения в области искусственного интеллекта
- Дорога провалилась после мощного взрыва в Йоханнесбурге в ЮАР
- Лавров: Россия никогда не откажется от целей СВО
- Трамп пожаловался на «невиданное давление» на своих юристов
- Набиуллина обозначила сроки массового внедрения цифрового рубля
- Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных соревнований
- Рогов заявил о начале нового наступления ВСУ в Запорожской области
- Росгвардейцам могут запретить размещать в интернете фото и информацию о своей семье
- Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru