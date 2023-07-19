Дорога провалилась после мощного взрыва в Йоханнесбурге в ЮАР

По данным СМИ, часть оживленной дороги в деловом квартале мегаполиса ушла под землю. На месте происшествия работаю спасатели. Предположительно, взрыв произошел из-за утечки газа.

По последней информации, за помощью никто не обращался.

Ранее шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области, передает «Радиоточка НСН».

