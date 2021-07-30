Домогательства и иммунитет. В Госдуме оценили последствия секс-скандала с послом Молдавии

«Это не посол, а временный поверенный, который, как. и всякий дипломат, обладает дипломатическим иммунитетом. Я сомневаюсь в том, что все это может быть предметом серьезного судебного разбирательства в России. Скорее всего, молдавская сторона, как она это и сделала, будет принимать свои кадровые решения», - сказал Затулин.

Про его словам, инцидент с Головатюком не повлияет на отношения России и Молдавии, которые сейчас находятся в «сложном состоянии».

«Не думаю, что российско-молдавские отношения зависят от поведения одного человека, пусть даже и временного поверенного. Отношения двух стран сегодня и так находятся в сложном состоянии, поскольку силы, пришедшие к власти в Молдавии, очевидно, ориентируются не на Россию, а на Запад», - заключил собеседник НСН.

Об обвинении посла Молдавии в сексуальных домогательствах сообщил накануне сайт deschide.md. Пострадавшая сотрудница дипмиссии на условиях анонимности дала интервью ряду СМИ.