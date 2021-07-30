Домогательства и иммунитет. В Госдуме оценили последствия секс-скандала с послом Молдавии
Российско-молдавские отношения не могут зависеть от поведения одного человека, заявил НСН Константин Затулин.
Посол Молдавии в России, ставший, по данным СМИ, участником сексуального скандала, вряд ли станет фигурантом судебного процесса в России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее сообщалось, что посол Молдавии в Москве Владимир Головатюк вызван в Кишинев. Молдавские СМИ утверждают, что это связано не с отношениями двух стран, а с секс-скандалом в дипмиссии. По их данным, посол приставал к своей коллеге, которую обманом пригласил в квартиру. Ей удалось сбежать и сообщить об этом в полицию.
«Это не посол, а временный поверенный, который, как. и всякий дипломат, обладает дипломатическим иммунитетом. Я сомневаюсь в том, что все это может быть предметом серьезного судебного разбирательства в России. Скорее всего, молдавская сторона, как она это и сделала, будет принимать свои кадровые решения», - сказал Затулин.
Про его словам, инцидент с Головатюком не повлияет на отношения России и Молдавии, которые сейчас находятся в «сложном состоянии».
«Не думаю, что российско-молдавские отношения зависят от поведения одного человека, пусть даже и временного поверенного. Отношения двух стран сегодня и так находятся в сложном состоянии, поскольку силы, пришедшие к власти в Молдавии, очевидно, ориентируются не на Россию, а на Запад», - заключил собеседник НСН.
Об обвинении посла Молдавии в сексуальных домогательствах сообщил накануне сайт deschide.md. Пострадавшая сотрудница дипмиссии на условиях анонимности дала интервью ряду СМИ.
В МИД Молдавии пока воздержались от комментариев, отметив, что относятся с «нетерпимостью» к злоупотреблениям любого рода.
«До выяснения всех обстоятельств этого дела воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе, но подчеркиваем, что в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода», - сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ.
«Газета.ру» приводит подробности инцидента. По утверждению пострадавшей, Головатюк пригласил ее в свою квартиру под вымышленным предлогом, встретил голым и стал приставать.
«Он пригласил меня в свою резиденцию, которая находится внутри посольства. У него были сомнения по поводу одежды, что было бы правильно надеть на ужин. Когда я вошла, на нем не было одежды. Он спросил меня, знаю ли я, как ему следует одеться, после чего попытался меня обнять и спросил: как он может пойти в таком возбужденном состоянии, как выйти из дома, ему нужно «успокоиться». Я увернулась и сумела сбежать из дома», - рассказала девушка deschide.md.
По ее словам, после инцидента дипломат распространяет про нее «клевету» в Москве и Кишиневе, обвиняя в том, что она сама его спровоцировала и является женщиной с «низкой социальной ответственностью».
На официальном сайте посольства Молдавии в России указано, что Владимир Головатюк является «чрезвычайным и полномочным посолом Республики Молдова в Российской Федерации».
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