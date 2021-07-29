Молдавия отозвала посла из России на неопределенный период

В России третий раз за месяц зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Счётная палата: Более 60% инноваций и технологий для строительства дорог оказались старыми

ЦБ предупредил об активизации финансовых пирамид в социальных сетях

ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город