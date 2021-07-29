Молдавия отозвала посла из России на неопределенный период
Посол Молдавии в России Владимир Головатюк вызван в Кишинев, сообщили в пресс-службы МИДа республики. Как сообщают во внешнеполитическом ведомстве страны, посол отозван на неопределенный период для «консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения».
Ранее молдавские СМИ заявляли, что Головатюк был вовлечен в скандал сексуального характера. Это может быть причиной действия официального Кишинева.
От более подробных комментариев в молдавском МИДе воздержались.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек сложный период в отношениях России и Молдавии.
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