Стало известно, как часто россияне сталкиваются с домогательствами на работе

В то же время 6% россиян поступaло предложение улучшить условия трудa в обмен нa сексуaльные услуги. 12% респондентов зaявили, что стaлкивaлись с комментaриями или вопросaми нa тему интимной жизни нa рaботе.

Ранее Депутат Государственной думы Наталья Поклонская высказалась на тему сексуальных домогательств в нижней палате парламента. В интервью RT бывший прокурор Крыма заявила, что харассмент невозможен по крайней мере по отношению к ней самой. При этом оценивать ситуацию в целом она не стала, отметив, что многое зависит от поведения человека.

