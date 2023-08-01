«Дом затрясся»: Жительница Одинцово рассказала о сбитых дронах

По её словам ночью она услышала два взрыва - «первый очень громкий» и второй потише.

«Мы живем на улице Маршала Жукова, у нас дом затрясся и окна задребезжали, конечно, страшно просыпаться от такого посреди ночи», — уточнила женщина.

Она добавила, что сразу поняла, что это дроны, а уже потом прочитала, что беспилотники были сбиты.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что два дрона были уничтожены в небе над Подмосковьем, ещё один был подавлен системой РЭБ и упал близ комплекса «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».