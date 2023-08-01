«Дом затрясся»: Жительница Одинцово рассказала о сбитых дронах
Жительница подмосковного Одинцово Мария комментируя взрывы беспилотников заявила, что испытывает страх от происходящего, сообщает NEWS.ru.
По её словам ночью она услышала два взрыва - «первый очень громкий» и второй потише.
«Мы живем на улице Маршала Жукова, у нас дом затрясся и окна задребезжали, конечно, страшно просыпаться от такого посреди ночи», — уточнила женщина.
Она добавила, что сразу поняла, что это дроны, а уже потом прочитала, что беспилотники были сбиты.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что два дрона были уничтожены в небе над Подмосковьем, ещё один был подавлен системой РЭБ и упал близ комплекса «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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