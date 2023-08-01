ТАСС: атаковавшие Москву дроны летели с территории Украины

Беспилотники, которые атаковали Москву и Московскую область во вторник, 1 августа, прилетели с территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Аэропорт Внуково закрыт после атаки беспилотника в «Москва-сити»

Агентство отмечает, что еще один источник в экстренных службах также подтвердил, что дроны долетели до московского региона с Украины.

Как заявил накануне мэр столицы Сергей Собянин, несколько беспилотных летательных аппаратов при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один из них врезался в башню «Москва-Сити».

Ранее стало известно, что ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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