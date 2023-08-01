ТАСС: атаковавшие Москву дроны летели с территории Украины

Агентство отмечает, что еще один источник в экстренных службах также подтвердил, что дроны долетели до московского региона с Украины.

Как заявил накануне мэр столицы Сергей Собянин, несколько беспилотных летательных аппаратов при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один из них врезался в башню «Москва-Сити».



Ранее стало известно, что ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», напоминает RT.

