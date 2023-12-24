До десяти выросло число пострадавших при обрушении горки в Хакасии

До 10 человек выросло число пострадавших от падения горки в хакасском поселке Усть-Абакан, из них - девять детей. Об этом 24 декабря сообщил минздрав Хакасии.

Восемь детей травмированы из-за обрушения горки в Хакасии

Известно, что у четырех детей диагностировали переломы, еще у пяти - ушибы.

«Двое детей госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской. Сегодня их осмотрел главный внештатный детский травматолог-ортопед минздрава Хакасии. Состояние детей стабильное», — говорится в информации ведомства.

Дети находятся на амбулаторном лечении. Минздрав Хакассии контролирует лечение пострадавших.

Ранее на Чукотке от полученных трав после катания на необорудованной снежной горке погибла девочка, сообщает региональная прокуратура.

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Фото: mos.ru
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