До десяти выросло число пострадавших при обрушении горки в Хакасии
До 10 человек выросло число пострадавших от падения горки в хакасском поселке Усть-Абакан, из них - девять детей. Об этом 24 декабря сообщил минздрав Хакасии.
Известно, что у четырех детей диагностировали переломы, еще у пяти - ушибы.
«Двое детей госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской. Сегодня их осмотрел главный внештатный детский травматолог-ортопед минздрава Хакасии. Состояние детей стабильное», — говорится в информации ведомства.
Дети находятся на амбулаторном лечении. Минздрав Хакассии контролирует лечение пострадавших.
Ранее на Чукотке от полученных трав после катания на необорудованной снежной горке погибла девочка, сообщает региональная прокуратура.
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