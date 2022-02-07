На Чукотке после катания на снежной горке погиб ребенок

На Чукотке от полученных трав после катания на необорудованной снежной горке погибла девочка, сообщает региональная прокуратура.

По данным источника, 7 февраля в 16:50 часов по местному времени (в 7:50 утра по Москве) в Провиденскую районную больницу поступила школьница 2009 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Девочка находилась в коме.

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Отмечается, что инцидент во время катания на горке произошел в районе склона сопки за территорией многоквартирных домов поселка Провидения. Ребенок умер уже в медучреждении.

Правоохранительные органы возбудили проверку и допрашивают свидетелей. В ходе следственных действий будет дана оценка деятельности местных органов самоуправления по оборудованию безопасных мест для детей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеДетский ОтдыхСмертьДетиЧукотка
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