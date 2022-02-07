На Чукотке после катания на снежной горке погиб ребенок

Отмечается, что инцидент во время катания на горке произошел в районе склона сопки за территорией многоквартирных домов поселка Провидения. Ребенок умер уже в медучреждении.

Правоохранительные органы возбудили проверку и допрашивают свидетелей. В ходе следственных действий будет дана оценка деятельности местных органов самоуправления по оборудованию безопасных мест для детей.