До 1,3 тысячи выросло число подтопленных домовладений на Кубани

Из-за сильных ливней на Кубани растет количество подтопленных домовладений. По последним данным, оно выросло до 1,3 тысяч. Также известно, что залиты водой 1,6 тысяч придомовых территорий, сообщает ТАСС.

Из детского санатория в Анапе эвакуировали более 330 детей

«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1 344 частных домовладения, 1 683 придомовые территории в 19 населенных пунктах, один участок краевой автомобильной дороги», — цитирует пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Газета.ru.

В пункт временного размещения эвакуированы 847 жителей районов региона, в том числе 588 детей.

Также сообщается о том, что из пяти лагерей отдыха Краснодарского края вывезли в безопасную зону 989 детей. Об этом сообщает RT.

Ранее стало известно, что более 450 человек, в том числе проживающих в четырех туристических объектах, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
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