До 1,3 тысячи выросло число подтопленных домовладений на Кубани

«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1 344 частных домовладения, 1 683 придомовые территории в 19 населенных пунктах, один участок краевой автомобильной дороги», — цитирует пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Газета.ru.

В пункт временного размещения эвакуированы 847 жителей районов региона, в том числе 588 детей.

Также сообщается о том, что из пяти лагерей отдыха Краснодарского края вывезли в безопасную зону 989 детей. Об этом сообщает RT.

Ранее стало известно, что более 450 человек, в том числе проживающих в четырех туристических объектах, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений.

