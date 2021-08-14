До 1,3 тысячи выросло число подтопленных домовладений на Кубани
Из-за сильных ливней на Кубани растет количество подтопленных домовладений. По последним данным, оно выросло до 1,3 тысяч. Также известно, что залиты водой 1,6 тысяч придомовых территорий, сообщает ТАСС.
«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1 344 частных домовладения, 1 683 придомовые территории в 19 населенных пунктах, один участок краевой автомобильной дороги», — цитирует пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Газета.ru.
В пункт временного размещения эвакуированы 847 жителей районов региона, в том числе 588 детей.
Также сообщается о том, что из пяти лагерей отдыха Краснодарского края вывезли в безопасную зону 989 детей. Об этом сообщает RT.
Ранее стало известно, что более 450 человек, в том числе проживающих в четырех туристических объектах, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений.
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