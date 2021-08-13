Из детского санатория в Анапе эвакуировали более 330 детей

Сотрудники полиции провели эвакуацию более 330 детей из детского санатория в Анапе, причиной стало подтопление. Об этом сообщает городское ОМВД в своем аккаунте в Instagram.

Вызывайте Ноя. Синоптик предрек Кубани новые ливни и смерчи

Детский санаторий "Огонек" расположен в поселке Витязево. Кроме 332 детей отсюда вывезли 50 сотрудников лагеря. Еще 48 детей были вывезены из лагеря на Пионерском проспекте в Анапе. Также полиция эвакуировала восемь жителей поселка Уташ.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю передает, что жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, их разместили в пунктах временного размещения, которые организовала администрация Анапы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: 82.mchs.gov.ru
ТЕГИ:НаводнениеЭвакуацияДетиАнапа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры