Из детского санатория в Анапе эвакуировали более 330 детей

Детский санаторий "Огонек" расположен в поселке Витязево. Кроме 332 детей отсюда вывезли 50 сотрудников лагеря. Еще 48 детей были вывезены из лагеря на Пионерском проспекте в Анапе. Также полиция эвакуировала восемь жителей поселка Уташ.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю передает, что жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, их разместили в пунктах временного размещения, которые организовала администрация Анапы.

