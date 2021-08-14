В Анапе более 450 человек эвакуировали из-за подтоплений

Более 450 человек, в том числе проживающих в четырех туристических объектах, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что эвакуацию провели в лагере «Огонек», пансионате «Соловей», санатории «Бригантина», базе отдыха «Динамо», частных домовладениях поселка Виноградного. В оперштабе добавили, что ведется работа по поиску дополнительных мест для размещения на случай ухудшения обстановки.

На Анапу обрушились сильные дожди, за последние сутки в городе выпала четырехмесячная норма осадков. Ливневые системы и 122 придомовые территории подтоплены. В городе введен режим ЧС.

