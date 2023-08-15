До 12 человек возросло количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Глава Дагестана сообщил о пяти погибших при взрыве в Махачкале

Ранее сообщалось о пяти погибших и 20 пострадавших. При этом существует угроза повторного взрыва на месте ЧП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АЗСВзрывыМахачкала

Горячие новости

Все новости

партнеры